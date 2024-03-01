إعلام فلسطيني: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شمال غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ضحايا قطاع غزة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.