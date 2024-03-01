فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية فى محور التقدم شرق خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف ناقلة جند إسرائيلية في محور التقدم شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

تدني الوضع الإنساني بالقطاع

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وصول 7 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

الصحة الفلسطينية

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.