قومي المرأة ينظم أول ورشة عمل للرصد الإعلامي للأعمال الفنية في رمضان 2024

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني أول ورشة عمل ل 200 طالبة وطالب بكليات الإعلام الحكومية والخاصة والأهلية بهدف تعريفهم بكيفية رصد صورة المرأة وقضاياها في الأعمال الرمضانية التي يتم عرضها فى رمضان 2024 ومشاركتهم في الرصد.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني - في تصريح لها اليوم - أن هذا العام هو العام التاسع على التوالي لمرصد لجنة الاعلام بالمجلس الذي يضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين بكليات الاعلام والخبراء من مجال الدراما والاذاعة والتليفزيون والصحف.

وقالت القليني إن رصد الأعمال الفنية خلال رمضان المبارك 2024 سوف يتضمن رصد صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، والإذاعة المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن عملية الرصد سوف تقيس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في محافظات مصر المختلفة، وسيتم الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مع الاهتمام بإعداد تحليل مضمون كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة.

وأشارت إلى أن لجنة رصد أعمال رمضان هذا العام تضم مجموعة كبيرة من الطلاب المتطوعين من كليات وأقسام الإعلام بمختلف الجامعات بما يقرب من 200 طالبة وطالب.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة أسماء عبد الشافي دكتورة الإعلام بكلية الإعلام جامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس استمارة التحليل الكيفي التي تم اعداد من قبل خبراء في مجال الاعلام والبحث العلمي وقد خضعت الاستمارة للتحكيم من مجموعة الأساتذة والأكاديميين بمختلف كليات الاعلام.

تحليل صورة المرأة داخل الدراما من خلال الصور الإيجابية والسلبية

وأشارت إلى كيفية تحليل صورة المرأة داخل الدراما من حيث تحليل الصور الإيجابية والسلبية للمرأة والعنف الممارس نحوها سواء مادياً أو معنويًا، بالإضافة إلى تحليل القضايا التي تم مناقشتها داخل العمل الدرامي سواء قضايا تمكين المرأة أو التشريعات القانونية التي تخص الأسرة المصرية. وفيما نوهت الدكتورة ريهام يحيى إمبابي، دكتورة العلاقات العامة وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، إلى كيفية إعداد الإحصائيات الخاصة بالأعمال الفنية سواء دراما أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو إعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم إعداد مقارنة إحصائية عن الأعوام السابقة بنسبة الصور الإيجابية والسلبية والعنف الموجهة للمرأة داخل تلك الأعمال.

وأوضحت أنه سيتم مطابقة تلك النتائج الإحصائية بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك للخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، بعد شهر رمضان الكريم.

شاركت كليات الإعلام في عدة مؤسسات تعليمية في فعاليات ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين، وهذه المؤسسات هي: جامعة القاهرة، جامعة المنوفية، جامعة بني سويف الحكومية والأهلية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI)، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)، كلية الإعلام واللغات التطبيقية في جامعة النهضة، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (IAEMS)، كلية اللغة والإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفروعها في الشرائط والقرية الذكية، كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث (CIC)، وقسم الإعلام في معهد الدراسات والبحوث العربية ومعهد الجزيرة العالي للإعلام.