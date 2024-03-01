انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بالجامعات المصرية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا" بالتعاون مع شركة "سانوفي مصر" المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد ٢٠ جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع عدد (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.

أنشطة رياضية وتوعوية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن البرنامج الزمني للمرحلة الثانية يتضمن تنفيذ عدة أنشطة رياضية تشمل تنفيذ ماراثون جري، وماراثون بالدراجات وأيضًا تنفيذ أنشطة توعوية حول التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وتم تحديد عدد ٧ جامعات مستضيفة، ومشاركة عدد ٢٠ جامعة مصرية.

وانطلقت فعاليات المسابقة من جامعة أسيوط والتي تُعد الجامعة المستضيفة، حيث تم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة عدد ٦ جامعات من جنوب الصعيد وتشمل (أسوان والأقصر وسوهاج وجنوب الوادي، والوادي الجديد)، وقد شارك بالماراثون ٣٠٠ متسابق ومتسابقة.

وبلغت مسافة الماراثون ٣ كيلومترات، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل (۱۰) مراكز للطلبة.

وتتضمن الأنشطة التوعوية تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية، ومسابقة عمل فيديو توعوي وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وسيتم تصعيد افضل ثلاث مراكز، ويتم تسليم الجوائز لأفضل ٣ مراكز.

وأيضًا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئي، على ان يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (۳) مراكز للفرق المشاركة.

الجامعات المشاركة

ومن المقرر تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر خلال جدول زمني محدد، بعدد من الجامعات الأخرى وتشمل جامعة السويس وهي الجامعة المستضيفة، على أن تضم جامعات القطاع المشارك (السويس، بورسعيد، العريش، قناة السويس)، وجامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك (الفيوم، بنى سويف، المنيا)، وجامعة الإسكندرية مستضيفه، وتشمل جامعات القطاع المشارك (الإسكندرية، دمنهور، مطروح) وايضا جامعة المنصورة وتضم ( المنصورة، دمياط، طنطا، كفر الشيخ) بالإضافة إلى جامعة القاهرة وتضم جامعات (القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها)، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك (المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ).

وتم إطلاق المرحلة الأولى من المسابقة خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وتم توزيع عدد من الدراجات الهوائية على الفائزين والتى تم اختيارها بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظرًا لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام.