بالونة تنهي حياة طفل في المنيا

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، بسبب ابتلاعه بالونة أثناء اللهو بها، بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى العدوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طفل اختناقًا عقب ابتلاعه بالونة، بإحدى قرى مركز العدوة.

انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة إلى القرية، وتبين مصرع "م.أ" يبلغ من العمر 5 سنوات مقيم بإحدى قرى الظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوه، اختناقًا نتيجة ابتلاعه بالونة أثناء اللهو بها.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة. وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، وفاة الطفل، نتيجة ابتلاع جسم غريب (بالونة)، وحدوث فشل رئوي حاد وتوقف بالتنفس والقلب وحدوث الوفاة. تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الطفل.