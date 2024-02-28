الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

آسعاف
آسعاف

لقي مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى وتم نقل المتوفى إلى المشرحة  لتوضع تحت تصرف النيابة المختصة.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وانتقلت سيارة إسعاف.

 

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

سيارة مسرعة اصطدمت طريق إسكندرية الصحراوي مشرحة المستشفى حادث تصادم متوفى

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