إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أسفل محور سمالوط بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أسفل محور سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.

حادث تصادم أسفل محور سمالوط بالمنيا

وتلقي اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أسفل محور سمالوط شمال المنيا

وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص وهم وليد عليوة محمد، 30 سنة، وحماد حميدة محمد، 29 سنة، وإسماعيل محمد حسن، 28 سنة، عمال، ومقيمين بمركز بني مزار.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى تمناية بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.