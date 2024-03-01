طنطا يواجه راية فى مباراة الأمل الأخير ولافيينا يستضيف بروكسى بدورى المحترفين

يستضيف طنطا فريق راية ويحل بروكسي ضيفا على فريق لافيينا في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الرابع لمجموعة الصعود في المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

طنطا وراية مباراة الأمل الأخير

في ملعبه يستضيف طنطا بقيادة عمرو أنور فريق راية بقيادة محمد حليم ويتساوي الفريقان في رصيد 32 نقطة وتمثل المباراة الأمل الأخير لكل منهما في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز لذلك يسعى كل فريق للفوز والوصول للنقطة 35 على أمل خسارة غزل المحلة أمام السكة الحديد وانتهاء مباراة حرس الحدود ووادي دجلة بالتعادل.

وجمع راية أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على لافيينا والتعادل مع حرس الحدود والهزيمة أمام السكة الحديد بينما جمع طنطا ثلاث نقاط بالفوز على القناة الهزيمة أمام غزل المحلة وبتروجت.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : مصطفي الكومي وبيدو نصر والحسيني سمير وأحمد علي ومحمد حموشة ومحمد حسام الشرخة وأحمد السيد وفارس طارق وشهاب فتحي وحسون محمد وإبراهيم جمال ومحمد السيد وأقطاي عبدالله ومامادو رشيد وأحمد أباظة وعوض التهامي وشريف الفقي وإسلام واصل ومحمد محسن شيكا وكريم أسامة .

يدير المباراة محمد أحمد الشناوي ويساعده عبد العزيز محسن وعماد فرج ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.

لافيينا خسر في الجولة الماضية أمام راية

لافيينا يرفع شعار لابديل عن الفوز أمام بروكسي

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يستضيف لافيينا الخامس برصيد 37 نقطة بقيادة أحمد صلاح فريق بروكسي التاسع برصيد 32 نقطة بقيادة محمد حامد .

وجمع لافيينا أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة من الفوز على القناة والتعادل مع بتروجت والهزيمة أمام راية ويرفع شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 40 للاستمرار في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

في المقابل جمع بروكسي ثلاث نقاط بالفوز على وادي دجلة والهزيمة أمام السكة الحديد وحرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 والاحتفاظ بالأمل .

يدير المباراة عمرو عبد الفتاح محمود ويساعده وائل فتحي وعمران فريج ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا.