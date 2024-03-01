الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طنطا يواجه راية فى مباراة الأمل الأخير ولافيينا يستضيف بروكسى بدورى المحترفين

طنطا خسر مباراته
طنطا خسر مباراته الأخيرة أمام بتروجت

يستضيف طنطا فريق راية ويحل بروكسي ضيفا على فريق لافيينا في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الرابع لمجموعة الصعود في المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

طنطا وراية مباراة الأمل الأخير

في ملعبه يستضيف طنطا بقيادة عمرو أنور فريق راية بقيادة محمد حليم ويتساوي الفريقان في رصيد 32 نقطة وتمثل المباراة الأمل الأخير لكل منهما في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز لذلك يسعى كل فريق للفوز والوصول للنقطة 35 على أمل خسارة غزل المحلة أمام السكة الحديد وانتهاء مباراة حرس الحدود ووادي دجلة بالتعادل.

وجمع راية أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على لافيينا والتعادل مع حرس الحدود والهزيمة أمام السكة الحديد بينما جمع طنطا ثلاث نقاط بالفوز على القناة الهزيمة أمام غزل المحلة وبتروجت.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : مصطفي الكومي وبيدو نصر والحسيني سمير وأحمد علي ومحمد حموشة ومحمد حسام الشرخة وأحمد السيد وفارس طارق وشهاب فتحي وحسون محمد وإبراهيم جمال ومحمد السيد وأقطاي عبدالله ومامادو رشيد وأحمد أباظة وعوض التهامي وشريف الفقي وإسلام واصل ومحمد محسن شيكا وكريم أسامة .

يدير المباراة محمد أحمد الشناوي ويساعده عبد العزيز محسن وعماد فرج ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.

لافيينا خسر في الجولة الماضية أمام راية

لافيينا يرفع شعار لابديل عن الفوز أمام بروكسي

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يستضيف لافيينا الخامس برصيد 37 نقطة بقيادة أحمد صلاح فريق بروكسي التاسع برصيد 32 نقطة بقيادة محمد حامد .

وجمع لافيينا أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة من الفوز على القناة والتعادل مع بتروجت والهزيمة أمام راية ويرفع شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 40 للاستمرار في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

في المقابل جمع بروكسي ثلاث نقاط بالفوز على وادي دجلة والهزيمة أمام السكة الحديد وحرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 والاحتفاظ بالأمل .

يدير المباراة عمرو عبد الفتاح محمود ويساعده وائل فتحي وعمران فريج ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين طنطا فريق راية لافيينا بروكسي

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. فوز أسوان والاتصالات والنجوم ومكادي.. والنصر للتعدين أول الهابطين

دوري المحترفين.. بترول أسيوط يواجه أبوقير والتعدين يستضيف الاتصالات

حسام بركات يتصدر ترتيب هدافي دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الثالثة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ماتت قتلًا أم قهرًا.. القصة الكاملة لوفاة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش

حدث ليلًا.. قصة مقتل الجواهرجى حسن الخناجرى وحبس البلوجر هدير عاطف

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي