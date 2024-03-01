الخارجية الأمريكية: لا توجد أى مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووى

نددت الولايات المتحدة بتحذيرات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن خطر نشوب حرب نووية، ووصفتها بأنها "غير مسئولة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تهديد وشيك بشأن خطر نشوب حرب نووية.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التى نرى فيها خطابا غير مسئول من فلاديمير بوتين.. وتابع قائلا: "لا يمكن لزعيم دولة مسلحة نوويا أن يتحدث بهذه الطريقة" على حد قوله.