الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير دفاع فنلندا: أوكرانيا يمكنها استخدام أسلحتنا لضرب أهداف على أراضى روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مسئولون كبار فى فنلندا، إن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة التى قدمتها هلنسكى لضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وقال وزير الدفاع الفنلندى أنتى هاكانن، إن بلاده لم تضع أي قيود على ما يمكن أن تفعله أوكرانيا بالأسلحة التي تقدمها -وفق ما نقلته مجلة (بولتيكو) الأوروبية.

وأضاف هاكانن أن الحظر تم فرضه بشكل رئيسي من قبل الدول التي زودت أوكرانيا بأنظمة أسلحة بعيدة المدى.

وتابع أنه "إذا لزم الأمر، ينبغي لأوكرانيا أيضًا أن تضرب أهدافًا عسكرية على الجانب الروسي، إنها معركة دفاعية مشروعة تمامًا تخوضها أوكرانيا".

وقال جوكا كوبرا، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الفنلندية، إن ميثاق الأمم المتحدة يسمح بمهاجمة الأهداف العسكرية عبر الحدود البرية.

وأشارت بولتيكو إلى أن هذه التصريحات تشكل اختلافًا صارخًا عن الدول الغربية الأخرى بما في ذلك ألمانيا، حيث يتردد المستشار أولاف شولتز في إرسال صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى أوكرانيا، خوفًا من استخدام الأسلحة لضرب أهداف في عمق روسيا وجر ألمانيا مباشرة إلى حرب مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وقال هاكانن: "أشجع ألمانيا على النظر في الأمر بجدية، إن الحكومة الألمانية تعلم أنها ستكون ذات أهمية كبيرة".

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