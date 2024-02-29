الحزم يخطف "نقطة" بتعادل مثير مع النصر في الدوري السعودي

خطف الحزم تعادلاً مثيرًا مع مضيفه النصر 4 /4، الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم تاليسكا للنصر في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وادرك الحزم التعادل بهدف سجله أحمد آل محيمد في الدقيقة53.

وعاد تاليسكا مجددا ليسجل الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 61، لكن الحزم إدراك التعادل عبر أحمد توزي في الدقيقة 66.



وفي الدقيقة 71 أكمل تاليسكا ثلاثيته، غير أن الحزم عادل النتيجة بهدف سجله فايز سليماني في الدقيقة 84، لكن ساديو ماني سجل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز النصر، نجح الحزم في إدراك التعادل للمرة الرابعة، بهدف سجله باولو ريكاردو في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر والذي يواجه ضيفه الاتحاد، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على جانب آخر، رفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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