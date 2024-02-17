السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على الفتح وتقليص الفارق مع الهلال في صدارة الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

قلص النصر الفارق مع الهلال في صدارة دوري روشن السعودي لكرة القدم إلى أربع نقاط فقط، بفضل فوزه المثير على ضيفه الفتح 2 /1 اليوم السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

وفي وقت سابق اليوم، قلب الفيحاء تأخره بهدف أمام مضيفه الحزم إلى فوز مثير 3 /1.

وعلى ملعب الأول بارك، تقدم القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بهدف للنصر في الدقيقة 17 لكن سالم عبدالله النجدي أدرك التعادل للفتح في الدقيقة 29.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا بفارق أربعة أهداف عن الصربي الكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.

وفي الشوط الثاني تقمص لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو دور البطولة وسجل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الفتح عند 29 نقطة في المركز السابع.

وبإمكان الهلال استعادة فارق النقاط السبع التي تفصله عن النصر في الصدارة حال فوزه على ضيفه الرائد غدا الأحد.

وتقدم الحزم بهدف حمل توقيع محمد فؤاد الثاني في الدقيقة العاشرة لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك النيجيري هنري أونيكورو التعادل للفيحاء.

وفي الشوط الثاني أضاف النيجيري أنطوني نواكايمي الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 59 ثم أحرز أونيكورو الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر وظل الحزم في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

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