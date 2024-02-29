دحلان: على مجلس الأمن الدولى إصدار قرار بوقف فورى دائم لإطلاق النار فى غزة

عقب قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، على مجزرة شارع الرشيد الذي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال "دحلان" في تغريدة له عبر حسابه "فيسبوك": "إلى متى سيواصل هذا العالم المختلّ صمته وعجزه إزاء ما يتعرّض له أهلُنا من مئات المجازر؟ إلى متى تتخلّى الإنسانية عن ضميرها، وتترك شعبًا أعزل يُقتل ويُذبح من أجل رغيف خبز، أو قطرة ماء؟

وأضاف: "إلى متى سيواصل ساسة الغرب، وساسة واشنطن، مناوراتهم الكاذبة، وهم مستمرون في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بكل أدوات القتل؟

إلى متى سيهزّون رءوسهم موافقين على معزوفة الأكاذيب الإسرائيلية؟".

وأكد "دحلان" أن مجزرةُ رغيف الخبز، مجزرةُ الرشيد؛ ارتكبتها قوات الاحتلال عن عمدٍ وسابقِ إصرارٍ، فلم يرتكبها جندي أحمق، ولم ترتكَب خطأ، فهي صلبُ المخططِ الشيطاني؛ نظرية القتل، ومن ثمّ القتل، ومَن لم يُقتل بالسلاح يقتل تجويعًا، ومَن تصل يداه لرغيف خبز يُحصَد بالرصاص.

وأردف "دحلان": "أمام هذه المجزرة البشعة لا ينبغي على الجامعة العربية الوقوف ساكنة، وينبغي الضغطُ لاستصدار قرار حاسم من مجلس الأمن الدولي، يأمر بوقف فوري دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وفاعلة؛ لتوثيق وكشف كل ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر، وأي شيء غير ذلك سيكون بمثابة تجديد رخصة القتل والإبادة للمحتل المجرم".