سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-3-2024 مقابل الجنيه المصرى
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مع تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل كافة العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-3-2024 مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي، وسجل مقابل الدولار الكندي: 2.7709 ريال سعودي
والدولار الأسترالي: 4.6626 ريال سعودي
وجاء سعرها مقابل باقي العملات الاجنبية كالتالي:
اليورو: 4.0680 ريال سعودي
الجنيه الإسترليني: 4.7820 ريال سعودي
الين الياباني: 0.0282 ريال سعودي
الفرنك السويسري: 4.3260 ريال سعودي
وجاء الريال السعودي مقابل العملات العربية كالتالي:
الجنيه المصري: 0.12 ريال سعودي
الدرهم الإماراتي: 1.0210 ريال سعودي
الدينار البحريني: 9.9469 ريال سعودي
الدينار الكويتي: 12.1892 ريال سعودي
الريال العماني: 9.7403 ريال سعودي
الريال القطري: 1.0299 ريال سعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك الأهلي الكويتي
|8.23 جنيه
|8.25 جنيه
|بنك كريدي أجريكول
|8.21 جنيه
|8.25 جنيه
|البنك التجاري الدولي
|8.19 جنيه
|8.25 جنيه
|بنك قطر الوطني
|8.14 جنيه
|8.25 جنيه
|بنك قناة السويس
|8.19 جنيه
|8.26 جنيه
|بنك فيصل الإسلامي
|8.20 جنيه
|8.25 جنيه