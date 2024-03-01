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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مع تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل كافة العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-3-2024 مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي، وسجل مقابل الدولار الكندي: 2.7709 ريال سعودي

والدولار الأسترالي: 4.6626 ريال سعودي

وجاء سعرها مقابل باقي العملات الاجنبية كالتالي: 

اليورو: 4.0680 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني: 4.7820 ريال سعودي

الين الياباني: 0.0282 ريال سعودي

الفرنك السويسري: 4.3260 ريال سعودي

وجاء الريال السعودي مقابل العملات العربية كالتالي:

الجنيه المصري: 0.12 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي: 1.0210 ريال سعودي

الدينار البحريني: 9.9469 ريال سعودي

الدينار الكويتي: 12.1892 ريال سعودي

الريال العماني: 9.7403 ريال سعودي

الريال القطري: 1.0299 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع. 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع. 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 البنك سعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي الكويتي8.23 جنيه8.25 جنيه
بنك كريدي أجريكول8.21 جنيه8.25 جنيه
البنك التجاري الدولي8.19 جنيه8.25 جنيه
بنك قطر الوطني8.14 جنيه8.25 جنيه
بنك قناة السويس8.19 جنيه8.26 جنيه
بنك فيصل الإسلامي8.20 جنيه8.25 جنيه

 

 

 

 

 

 

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