دراما رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

دراما رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي روجينا من الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي مسلسلات رمضان 2024، حيث يفصلنا أيام قليلة على مشاهدة المسلسل المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتي مسلسل سر إلهي ضمن قائمة من الأعمال الفنية المختلفة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تحرص على تقديم وجبة درامية مختلفة طوال العام وخاصة في شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل سر إلهي مع بداية أول أيام رمضان الذي يوافق الإثنين 11 مارس 2024، على أن تعلن الشركة المنتجة تفاصيل عرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- روجينا.

- أحمد مجدي.

- رنا رئيس.

- مي سليم.

- محمد ثروت.

- نهى عابدين.

- محمود الحديني.

- صلاح عبدالله.

- أحمد بدير.

- ميمي جمال.

- أحمد سلامة.

- محسن منصور.

- رشا مهدي.

- مراد مكرم.

- محمود حجازي.

- مريم أشرف زكي.

- يوسف الأسدي.

- المسلسل من تأليف أمين جمال.

- إخراج رؤوف عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

وأعلنت فضائية CBC عرضها لمسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان.

موعد أول يوم رمضان

ويحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

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