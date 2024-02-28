"روجينا وعبدالعزيز" يقدمان تعاونًا متكررًا في سر إلهي.. ما أعمالهما السابقة؟

تعاون ثلاثي جمع بين الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز، إذ شهدت الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية تعاونيات بين هذا الثنائي في العديد من المسلسلات على الشاشة الصغيرة.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا وإخراج رؤوف عبدالعزيز، خلال موسم دراما رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

مسلسل سر إلهي

ينتمي المسلسل إلى الدراما الغامضة والمشوقة، ومقرر عرضه خلال رمضان المقبل، وبجانب الفنانة روجينا يشاركها النجوم: "أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال"، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ولم يكن سر إلهي هو المسلسل الدرامي الأول الذي يجمع بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز، ولكن سبقه مسلسلات عديدة حققا في ذلك الثنائي نجاحًا كبيرًا خلال مواسم رمضانية مختلفة.

مسلسل انحراف

في العام 2022، كان التعاون الأول بين روجينا ورؤوف عبدالعزيز، حيث قدما وجبة درامية دسمة، في مسلسل ينتمي إلى الدراما المشوقة، وشارك فيه كل من، لوسي، سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب.

مسلسل ستهم

ثم التقيا مرة أخرى خلال موسم دراما رمضان في العام الماضي، عبر مسلسل "ستهم وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم رمضان، وشارك في بطولته بجانب روجينا جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمي، غادة طلعت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن.