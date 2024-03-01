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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-3-2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبي كرة القدم إلى متابعة جدول مواعيد مباريات كرة القدم مع استمرار مباريات دوري أبطال أفريقيا حيث ينتظر محبي النادي الأهلي مباراة فريقه اليوم، كما ينتظر محبي الكرة في الخليج مباريات الدوري السعودي.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-3-2024.

 

مواعيد مباريات اليوم

يواجه العربي - الريان الساعة الساعة       08:00 مساءً

يواجه لاتسيو - ايه سي ميلان الساعة 10:45 مساءً ضمن مباريات  دوري إيطالي سيريا 

يواجه سيلتا فيجو – ألميريا الساعة 11:00 مساءً ضمن مباريات دوري إسباني ليغا

يواجه فرايبورج -  البايرن الساعة 10:30 مساءً ضمن مباريات دوري ألماني بوندسليجا

يواجه موناكو - باريس سان جيرمان  11:00 مساءً ضمن مباريات دوري فرنسي ليغ 1

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موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يستعد محبي النادي الأهلي اليوم الجمعة إلى متابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

 

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يواجه أبها – الطائي الساعة 05:00 مساءً ضمن مباريات دوري روشن السعودي

يواجه الأخدود – الرياض الساعة     05:00 مساءً ضمن مباريات دوري روشن السعودي

يواجه الهلال -  الاتحاد الساعة        08:00 مساءً ضمن مباريات دوري روشن السعودي

ويتم نقل مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناتي SSC SPORT 1 HDبتعليق فهد العتيبي و SSC SPORT 5 HDبتعليق محمد حسين، بجانب قناة SSC SPORT 1 SD المفتوحة بتعليق فهد عريشي. 

يواجه بلوزداد -  نادي ميدياما  07:00 مساءً ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، وتستطيع مشاهدة المباراة وكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا على قنوات بي إن سبورتس.

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