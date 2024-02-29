الخميس 29 فبراير 2024
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خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد صفقة رأس الحكمة

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن هناك عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت بصورة كبيرة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، وسيكون هناك المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

صفقة رأس الحكمة 

وأكد الدكتور فرج عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم المصري الفترة المقبلة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.

انخفاض مؤشرات التضخم 

وأضاف في حديثه، أن حجم الاستثمار المباشر من هذه الصفقة يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومصر كانت تحقق هذا المعدل في ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن عدوى الاستثمار عدوى إيجابية، وهناك عدد من الشركات الدولية عن دراستها السبل التي تجعلها تضخ استثمارات لها داخل مصر.

فرج عبدالله صفقة رأس الحكمة اكسترا نيوز مال وأعمال قناة اكسترا نيوز

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