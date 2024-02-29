الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير اقتصادي: المشروعات الصناعية والزراعية ستلقي استحسان كبير من قبل المستثمرين

ماجد فتوح الخبير
ماجد فتوح الخبير الاقتصادي

قال ماجد فتوح، الخبير الاقتصادي، إن صفقة رأس الحكمة سوف تجعل المستثمر المصري والعالمي على درجة كبيرة من الثقة في السياسة الاقتصادية للدولة، خاصة وأن المستثمر يحتاج إلى خطوات جادة وتشجيعية من قبل الدولة.

تشجيع الدولة على الاستثمار 


وأكد الدكتور ماجد فتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفترة المقبلة ستشهد مصر المزيد من دخول رؤس أموال أجنبية جديدة بعد هذا المشروع.

وأضاف في حديثه، أن المشروعات الصناعية والزراعية ومشروعات قطاع الاتصالات سوف تلقى استحسان كبير من قبل المستثمرين الفترة المقبلة.

مشروع رأس الحكمة 

وأكد الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، خلال كلمته في النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، أن الأرقام التي وصلت مصر، دخل جزء منها إلى البنك المركزي المصري، ويوم الجمعة أيضًا سيكون هناك جزء آخر، وهذا من فضل الله تعالى علينا.

وأوضح الرئيس السيسي أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن كل هذا قيل من قبل ولكني أؤكده. 

ماجد فتوح خبير اقتصادي زيادة الاستثمار اكسترا نيوز مال وأعمال

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