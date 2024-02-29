اليوم.. الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أوزوالد من ورسيستر الأسقف

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس أوزوالد من ورسيستر الأسقف، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء خلالها انه في القرن العاشر، ابتليت أوروبا بالحرب. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، جاءت الغزوات العربية من الجنوب، وثار الهون من الشرق، وحاصرت جحافل الفايكنج القرى من الشمال. وقليلون هم من يعرفون القراءة والكتابة، والفقر منتشر. أصل الكلمة: أوزوالد = المدافع عن المنزل، من الساكسونيين

ولد أوزوالد، ذو الأصول الدنماركية، في هذا السياق. استقرت عائلته في إنجلترا وبدعم من عمه أودا رئيس أساقفة كانتربري تم تكوينة دينياً .وتلقى تعليمه على يد فريديجود. بعد فترة من عمله عميدًا في وينشستر، دخل دير فلوري (فرنسا)، وهو مركز بنديكتيني كبير. وهنا سرعان ما ميز نفسه بتقشف حياته ورُسم كاهنًا عام 959.

وكان يرتدي ملابس متواضعة ومتقشف كثيراً في مأكله ومعيشته. وكان حياة أوزوالد تتسم بالصلاة الدائمة والعمل اليدوي ، مع احترام ثلاثة مشورات إنجيلية :" عدم امتلاك أي شيء، والمحافظة على العفة، وطاعة الكنيسة ورئيس الدير" .

يقوم الرهبان، قبل كل شيء، بزراعة الأرض من أجل جني الحبوب وإعداد الخبز لأنفسهم وللفقراء. كما يقومون بتعليم الأطفال القراءة والكتابة وجعل الحقول تؤتي ثمارها للسكان المحليين. يرحبون بالحجاج المسافرين ويتحدثون مع الجميع عن يسوع والإنجيل ويساعدون المحتاجين ويعالجون المرضى بالأعشاب الطبية المعدة في الدير. تحتفظ الأديرة أيضًا بكتب كبيرة من الرقوق تم نسخها بدقة لنشرها ونقلها إلى يومنا هذا، فى الكتاب المقدس، وسير القديسين، والصلوات، والأشعار، والنصوص العلمية القديمة.

عند وفاة عمه الأسقف، عاد الراهب البينديكتيني المتواضع أوزوالد إلى إنجلترا، وهنا، بسبب صفاته، تم تكليفه بالتعاون مع أسقف يورك. وكان اوزوالد ذكي وذو شخصية لطيفة وحسنة وخيري. كما أنه يرغب في إعادة بعض النظام إلى الكنيسة التي تعاني من أزمة خطيرة بسبب الفساد والتراخي. تم تعيينه رئيس أساقفة يورك، سُمح له أيضًا بتولي أبرشية ووستر. تميز اوزوالد بعمله الإنجيلي الفعال، حيث أسس الأديرة وكثف خدمات الرعاية الاجتماعية للمحتاجين بسخاء. وكان هو نفسه يحيا حياة متواضعة ليكون قدوة حسنة للجميع . توفي في ورسستر في 29 فبراير 992 بعد أن غسل أقدام اثني عشر فقيرًا وجلس معهم على المائدة. تم نقل جثته إلى قبر جديد .