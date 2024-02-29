أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ413 ألفًا و760 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 413 ألفًا و760 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم تسجيل مقتل 1150 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا خسرت 6 آلاف و593 دبابة و12 ألفًا و552 من المركبات المدرعة

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضًا 6 آلاف و593 دبابة و12 ألفًا و552 من المركبات المدرعة و10 آلاف و70 من النظم المدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و690 من أنظمة الدفاع الجوي و342 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلًا عن 1601 من المعدات الخاصة و7 آلاف و768 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفًا و152 من المركبات وخزانات الوقود".

يأتي هذا فيما قالت روسيا، أمس الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة وصفتها بأنها "عدائية وخاطئة".

زاخاروفا: موسكو ستراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: أن موسكو ستراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليًا.. وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى.

وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.

وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضًا عبر "تيلجرام"، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.

وكانت موسكو صرحت أخيرًا بأن انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي ستكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي، وروسيا سترد بإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعد انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي.