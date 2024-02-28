الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لاستضافة السودانيين وتقديم الدعم لهم

أعربت المنسق المقيم لبعثة الأمم المتحدة بمصر، إلينا بانوفا، عن شكرها للدولة المصرية ولجمعية الهلال الأحمر، على استضافة واحتضان الأشقاء السودانيين، وتقديم أوجه الدعم لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأربعاء، مع المنسق المقيم لبعثة الأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، في حضور سفيرة الولايات المتحدة، هيرو قادر، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، حنان حمدان، ومسئول الحماية الدولية رشا الشهاوى، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) شون جونز.

ونوهت “بانوفا” بالدور الداعم من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن خطة عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترتكز على استراتيجية وخطة عمل لتوفير الدعم المباشر للمجتمع المضيف وللجهود المصرية، وتنمية وتعزيز الموارد بها، مع توفير مشروعات بالقطاع الصحي والتعليمي، وكذا توفير احتياجات الوافدين، خاصة الأكثر احتياجًا لدمجهم بشكل أكبر حتى عودتهم لأراضيهم.

من جانبه، أكد محافظ أسوان أشرف عطية، على الدور الكبير الذي قامت به الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه إخواننا من الأشقاء السودانيين منذ اندلاع الأزمة السودانية فى ابريل من العام الماضي وذلك بالتكاتف والتلاحم والتناغم مع المجتمع الدولي.

وأضاف أن من تلك المنظمات منظمة اليونيسيف والهلال الأحمر والتي ساهمت في تقديم مساعدات كبيرة وغير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن كاهل الوافدين من السودان، موضحا أنه تم التفاعل السريع لمواجهة هذا التحدي من خلال إقامة لجنة لإدارة الأزمة مدعمة من كافة الجهات بتسخير كافة الإمكانيات بكل جهة بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه يتم استكمال هذه الجهود بتوحيد الأفكار والرؤى بالسعي بطرق مبتكرة وبآلية نموذجية جديدة، وتحت مظلة واحدة تستند على إعداد قاعدة بيانات متكاملة من خلال الحصر الشامل والتسجيل الكامل للوافدين من دولة السودان منذ بدء الأزمة وحتى الآن.