الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. روسيا تهدد بإجراءات عسكرية وفنية ردًا على انضمام السويد للناتو

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت روسيا، أمس الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في خطوة وصفتها بأنها "عدائية وخاطئة".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "موسكو ستراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليًا.. وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".

وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.

وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضًا عبر "تيلجرام"، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.

وكانت موسكو صرحت أخيرًا بأن انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي، وإن روسيا سترد بإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعد انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي.

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