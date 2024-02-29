‪الاتحاد الأوروبى: تخصيص أكثر من 77 مليون يورو لمكافحة الأمراض النادرة

تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص أكثر من 77 مليون يورو؛ لتعزيز وتحسين مكافحة الأمراض النادرة في دول عديدة حول العالم خلال السنوات المقبلة.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمراض النادرة الذي يتم في اليوم الأخير من شهر فبراير كل عام.



وذكر البيان، أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بتمويل عمل مشترك جديد بأكثر من 18 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج، سيشمل هذا الإجراء أيضًا أوكرانيا كجزء من التزامنا بتعميق العلاقات في مجال الصحة.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقدم الدعم المالي في إطار برنامج هورايزون يوروب البحثي، والذي يتضمن تخصيص 100 مليون يورو لتطوير وسائل التشخيص والعلاج في إطار الشراكة الأوروبية الجديدة للأمراض النادرة.



وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لما يصل إلى 36 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اليوم، فإن العيش مع مرض نادر هو حقيقة يومية. وأغلبها ليس له علاج، وهذا يسبب الخوف والإحباط. وعلى المستوى الوطني، غالبًا ما تكون الموارد والخبرات اللازمة لعلاج هذه الأمراض شحيحة، ما يجعل القيمة المضافة لعمل الاتحاد الأوروبي أمرًا لا جدال فيه.



وأكد أن ركائز الاتحاد الصحي الأوروبي تهدف إلى إصلاح التشريعات الصيدلانية في الدول الأعضاء حتى يتم توجيه الاستثمار الصيدلاني إلى أدوية الأمراض النادرة والتركيز على المناطق المحرومة من خلال الحوافز المستهدفة والدعم التنظيمي.

ونوه بأن الإصلاح سيساعد أيضًا على الابتكار للوصول إلى المرضى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبفضل مساحة البيانات الصحية الأوروبية، ستصبح البيانات الصحية الرقمية متاحة بشكل أكبر للبحث والابتكار وصنع السياسات، لإفادة المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة أيضًا.