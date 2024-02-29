رواية بوستة عزيز ضومط علي طاولة صالون الفيشاوي الثقافي.. غدا

يحل الكاتب الروائي سامح الجباس، في ضيافة لقاء صالون الفيشاوي الشهري، للشاعرة الكاتبة مي مختار في الواحدة من بعد ظهر غد الجمعة، لمناقشة رواية بوستة عزيز ضومط، بمقهي الفيشاوي بمنطقة الحسين.

ويشارك في اللقاء كل من الكاتب دكتور زين عبد الهادي، أستاذ المعلومات والمعرفة بكلية الآداب جامعة حلوان ــ الناشرة دكتورة فاطمة البودي، مدير دار العين للنشر والصادر عنها رواية بوستة عزيز ضومط، الناقد دكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان. وتدير اللقاء الشاعرة مي مختار.

وكانت رواية بوستة عزيز ضومط، للكاتب الروائي سامح الجباس، قد صدرت العام الماضي 2023 عن دار العين للنشر، ولاقت استحسانا نقديا وبين القراء.

تفاصيل الرواية

تتناول الرواية سيرة الكاتب المسرحي الفلسطيني "عزيز ضومط" الذي درس في مصر وعاش شبابه في الأراضي الفلسطينية وكتب عشرات المقالات في النقد الأدبي والفني حول الأعمال التي قدمتها الفرق المسرحية المصرية خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، قبل أن يهاجر إلى ألمانيا ويكتب نصوصه بالألمانية ويترجمها شقيقه إلى العربية.

أول عربي يترشح لجائزة نوبل للآداب

وقال الكاتب سامح الجباس مؤلف الرواية، "لم أكن أعرف أي معلومات عن بطل الرواية إلى أن قرأت تقريرًا حول وثائق أفرجت عنها لجنة جائزة نوبل للآداب مؤخرًا، وتضمنت أسماء بعض المرشحين للجائزة وكان من بينها اسم ضومط المجهول تماما لدى غالبية القراء العرب، على الرغم من أنه أول عربي يترشح للجائزة، بل كان المرشح الأول ضمن قائمة ضمت أشهر أدباء ومفكري عصره وعلى رأسهم سيجموند فرويد، لذلك أثار الاسم شغفي الروائي وبدأت رحلة البحث عنه".

وسامح الجباس، سبق وصدر له عن دار العين أيضا، روايات: حي الإفرنج 2008 ــ حبل قديم وعقدة مشدودة 2022 ــ رابطة كارهي سليم العشي 2021.

بالإضافة إلي العديد من الأعمال الأدبية التي صدرت عن دور نشر أخري، نذكر من بينها: كتاب “محفوظ والسحار أسرار روائية” عن دار ريشة للنشر ــ "نادي النيل الأسود السري" عن بيت الياسمين 2019 وغيرها.

ومن أجواء رواية بوستة عزيز ضومط، نقرأ: "بدأ اليوم الذي تغيرت فيه حياتي بذلك الاجتماع الذي أبلغنا فيه القائد مصطفي أفندي الوكيل، بتأسيس جماعة سنكون نحن نواتها الأولي في القطر المصري.