الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أبرزها افتتاح معرض "المجلات الكرتونية" بمتحف عفت ناجى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

افتتاح معرض "المجلات الكرتونية" بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، أحد فعاليات اليوم الثقافية والفنية، والتي نرصد لكم أبرز معالمها في أجندة الدستور الثقافية.   

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي الثانية عشرة ظهر اليوم، يفتتح د. وليد قانوش، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنانة كريستينا رمزي ظريف بعنوان “المجلات الكرتونية” وذلك بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، ويستمر المعرض حتي 7 مارس 2024.

في ذات السياق، تعقد في الواحدة ظهرا، ندوة بعنوان “حوار في الفن مع الشباب”، يقدمها الفنان د. عادل مصطفي، وجولة في متحف سيف وأدهم وانلي بالإسكندرية، ضمن برنامج احتفالية المتحف مع الفنان د. عادل مصطفى مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحل الكاتب الروائي محمد العون، في ضيافة جاليري كليوباترا، ولقاء حول مسيرته الإبداعية ومشواره الأدبي، وإطلالة علي أبرز مؤلفاته الروائية، وذلك في السابعة مساء.

وفي السادسة مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون الكاتب محمود عرفات، بمقره الكائن في كفر الزيات، ولقاء مع الشاعر مصباح المهدي، والإعلامية جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، ويدير اللقاء الكاتب محمود عرفات.

وفي الخامسة مساء، وضمن سلسلة علاقات ثقافية، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، أمسية “مصر وبيلاروسيا”، للاحتفاء بالعلاقات المصرية البيلاروسية.

تبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن بيلاروسيا وتتضمن كلمات ومداخلات كل من: د. هشام عزمي، الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة، سفير بلاروسيا في مصر سيرجي تيرتنييف، السفير علاء الحديدي، المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر الأسبق لدي روسيا، د. محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن جامعة الأقصر- والمستشار الثقافي السابق في موسكو. الفنان التشكيلي إبراهيم غزالة، المترجم أحمد صلاح الدين، ويدير الأمسية د. هشام عزمي، يعاد بث الأمسية عبر صفحة امانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم العديد من الفعاليات عبر مراكزه الإبداعية المتعددة. ففي السابعة مساءو يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، حفل غنائي لفرقة "كورال ستارز" قيادة وتدريب المايسترو د.مها محمد إبراهيم.

تقدم الفرقة مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية، عبر رحلة فنية يلتقي فيها محمد عبد الوهاب مع فرانك سيناترا، ومنير مراد مع بوب ديلان، وعمر خيرت مع الرحبانية، وعمرو دياب مع أشهر الاغاني الإيطالية من نابولي وغيرهم. يشارك مع الكورال بالعزف صوليست د. عهود عبد الحليم، صوليست د. رامى كامل، مصاحبة بيانو د. سارة موسي.

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى بشارع المعز، حفل إنشاد دينى لفرقة الشافعى.

يتضمن الحفل مجموعة من الأناشيد الدينية منها: "الصلاة النارية"،"أبحب أحبابي"، "والله ما طلعت شمس"، "يا زاير نبينا"،"يا من جلا عن ناظري"، "يا رب بهم"، "على المدينة"، "أنتم فروضي"، "يا من يراني"، "الظاهر أفناني"، "صلي يا ربي"، "صلوا يا أهل الفلاح"، "صلوا على النبي".

وفي السابعة مساء، يقيم مركز إبداع قصر الامير طاز بشارع السيوفية بالسيدة زينب، حفل غنائي جديد لفريق كورال القصر بعنوان "منولوجاتنا" إحياءا لتراث فن المنولوج المصري والذي مر على ظهوره منذ 104 عام في مصر. الكورال قيادة الفنانة هبة رمضان، ويتضمن تقديم مجموعة من المنولوجات والاغاني الخفيفة.

وفي السابعة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحل الكاتب ولاء كمال في ضيافة مركز قنصلية الثقافي، بمقره الكائن في وسط القاهرة من ميدان طلعت حرب، لمناقشة وتوقيع روايته “كوش كو”، والصادرة مطلع العام الجاري عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، ويناقش الرواية الكاتب دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي.

وفي الخامسة مساء، يستضيف نادي كتاب مكتبة مدينة نصر العامة، إحدى فروع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، حفل توقيع ومناقشة رواية "صولو"، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، للكاتبة نور عبد المجيد. وتدير الحوار المترجمة رشا ماجد.

وفي السادسة مساء، تعقد دار المرايا للثقافة والفنون، بمقرها الكائن في  23 ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة الدور التاني شقة 17، أمسية لمناقشة كتاب “الصحوة العربية: عقد الجماهير”، بحضور محرر الكتاب الباحث الجزائري حمزة حموشان، الكاتب الصحفي مصطفى بسيوني، ويناقشهما د. عمرو عادلي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.

أجندة الدستور الثقافية معرض المجلات الكرتونية متحف عفت ناجي وسعد الخادم قطاع الفنون التشكيلية متحف أدهم وسيف وانلي فعاليات صندوق التنمية الثقافية الدار المصرية اللبنانية الكاتب ولاء كمال الكاتبة نور عبد المجيد مصر وبيلاروسيا

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