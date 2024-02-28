الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

هل آلام الصدر يعد ذبحة صدرية أم يشير إلى أمراض أخرى؟

آلام الصدر
آلام الصدر

يعتقد البعض أن أي ألم فى منطقة الصدر هو نتيجة وجود خلل فى القلب، ولا يعلم البعض أن هناك بعض الأسباب الأخرى وراء الإصابة بآلام منطقة الصدر غير أمراض القلب، والتي يأتي على رأسها الآتي:

كيف تتحقق إذا كان ألم الصدر عضليًا؟

تحدث النوبة القلبية عندما يؤدي شيء ما إلى انخفاض شديد أو قطع كامل لتدفق الدم الذي ينقل الأكسجين إلى عضلة القلب، قد تسبب النوبات القلبية ألمًا يستمر لساعات ويمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه.

ليس كل ألم في الصدر يشير إلى نوبة قلبية، على سبيل المثال، الذبحة الصدرية هي نوع من ألم الصدر الذي قد يشبه الضغط أو الضغط على صدرك، وعادةً ما يحدث ذلك عند بذل مجهود بدني. تحدث الذبحة الصدرية إذا كان هناك نقص في وصول الدم والأكسجين إلى عضلة القلب.

قد تشعر بعدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم، مثل:

البطن

أسلحة

خلف

فك

رقبة

أكتاف
 

قد تشعر بالذبحة الصدرية وكأنها حرقة في المعدة، ولكنها قصيرة الأجل ولا تدوم عادةً أكثر من عدة دقائق، على الرغم من أن ألم الصدر الناجم عن الذبحة الصدرية يختلف عن ألم الأزمة القلبية، إلا أنه يشير إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، الذبحة الصدرية هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي (CAD)، وهو نوع شائع من أمراض القلب.
 

حرقة المعدة:

يعد الارتجاع العرضي أمرًا شائعًا نسبيًا وربما لا داعي للقلق. قد تكون مصابًا بالارتجاع المعدي المريئي (GERD) إذا كنت تعاني من الارتجاع أكثر من مرة أسبوعيًا، ويختلط الامر على المرء بين مشكلة فى القلب او مجرد حرقك فى المعدة.
 

حمض المعدة حمضي للغاية، على مقياس الرقم الهيدروجيني، الذي يقيس مدى حموضة شيء ما، يقع حمض المعدة بين حمض البطارية والخل، ونتيجة لذلك، يسبب ارتجاع المريء إحساسًا بالحرقان خلف عظمة الصدر.
 تشمل أعراض ارتجاع المريء الأخرى ما يلي:

ألم صدر

سعال مزمن

بحة في الصوت

غثيان

البلع المؤلم

صعوبة في البلع

الحالات التي تشبه حرقة المعدة

يحدث ارتجاع المريء عندما تعود محتويات معدتك إلى المريء، أو الأنبوب الذي يصل بين الحلق والمعدة.

التهاب البنكرياس:

التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب مفاجئ في البنكرياس، الموجود خلف المعدة مباشرةً، في أغلب الأحيان، يسبب التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا في البطن يمكن أن ينتشر حتى الصدر.

بالإضافة إلى ألم الصدر، قد يسبب التهاب البنكرياس أعراضًا مثل:

حمى

غثيان

ضربات قلب سريعة

البطن العطاء أو منتفخة

القيء

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