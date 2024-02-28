الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين لـ"المواطنين": جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة

وزير التموين
وزير التموين

اكد الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة سواء من خلال معارض "أهلًا رمضان 2024" بالمحافظات المختلفة أو منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلًا: "بطمّن المواطنين بتوفير جميع السلع وبكميات كبيرة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلًا رمضان 2024" الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضورالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارًا من غدٍ الخميس.

أشار وزيرالتموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتًا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة تتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنًا 124 جناحًا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

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