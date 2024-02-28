الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بـ 8 ملايين جنيه.. تجديد حبس المتهمين بالإتجار فى المخدرات

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بالإتجار بـالمواد المخدرة، وحيازة كمية كبيرة من المخدرات بالقاهرة والقليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتي القاهرة، والقليوبية، وبحوزتهما (160 كجم من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات -2 سيارة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات حبس المتهمين المواد المخدرة المخدرات القاهرة

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