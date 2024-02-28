الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

 تجديد حبس المتهمين بحيازة الحشيش فى السلام

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهمين بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1.300 كجم لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المخدرات.

قاضي المعارضات جنح السلام حبس المتهمين مخدر الحشيش

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة السيدات بالجيزة

بـ 1.4 مليون جنيه.. حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بكرموز

تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة هواتف المحمول بالنزهة 15 يوما

حبس عاطلين حاولا ترويج 25 كيلو حشيش في الإسكندرية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس تحقيقات النيابة في مقتل الجواهرجي" حسني الخناجري"

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

رسالة حماس تثير ذعر قادة إسرائيل.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟

رسميا.. موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية