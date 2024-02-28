 تجديد حبس المتهمين بحيازة الحشيش فى السلام

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهمين بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1.300 كجم لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المخدرات.