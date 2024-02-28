الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة السيدات بالجيزة

تشكيل عصابى نسائى
تشكيل عصابى نسائى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة السيدات بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 سيدات "لاثنين منهن معلومات جنائية"، وسائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية"، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى، 8 بطاقات إئتمان، بطاقة الرقم القومى وبعض الكارنيهات) من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وأرشد المتهمون عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

تشكيل عصابي سرقة الجيزة سرعة التحريات العجوزة

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