الثلاثاء 27 فبراير 2024
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حوادث

خلافات سابقة.. تجديد حبس المتهمين بقتل شاب فى أوسيم

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بقتل شاب واصابة 4 آخرين، في منطقة أوسيم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بستقباله جثة عاطل، 4 مصابين مقيمين بدائرة المركز، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء استقلالهم والمتوفـى مركبة "التوك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "سلاح أبيض "سنجة"، دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة" وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالاستعانة بالآخرين لارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة «فرد محلى».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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