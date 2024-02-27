الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة أغطية كبائن الكهرباء بالجيزة

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة حبس عامل له معلومات جنائية 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أغطية كبائن الكهرباء. 

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم مصطفي الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة قيام عامل "له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة أغطية كبائن الكهرباء، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 تجار خردة "سيئى النية ") تم ضبطهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اغطية كبائن الكهرباء سرقة اغطية كبائن الكهرباء محكمة جنح شمال الجيزة

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