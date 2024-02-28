قصف إسرائيلى يتسبب فى حريق بمجمع ناصر الطبى بخان يونس

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وقوع قصف مدفعي للاحتلال يتسبب في اندلاع حريق داخل مبنى بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.