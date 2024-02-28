الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مندوب فلسطين يهاجم مجلس الأمن فى "بث مباشر": أنتم من تركتوا أهالى غزة "فريسة"

السفير رياض منصور
السفير رياض منصور

قال السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك، إن هذا المجلس ترك شعب فلسطين فريسة، في ظل أن الجيش الإسرائيلي مازال يتباهى بالسياسات العقابية، ويواصل التحريض لمنع دخول المساعدات لقطاع غزة.

 

وأضاف منصور، خلال المؤتمر الذي تبثه قناة القاهرة الإخبارية، أن سكان غزة بأكملهم يعانون من انعدام الغذاء الشديد، والمجاعة في غزة مستمرة يوما بعد يوم، كما أن إسرائيل مستمرة في قطع المعابر في وجه المساعدات.

 

وتابع: الأطفال والنساء والرجال تركوا ليموتوا جوعا، كما عاش أطفال عمرهم القصير في ويلات التطهير العرقي.

السفير رياض منصور مندوب دولة فلسطين مجلس الأمن غزة نيويورك شعب فلسطين منع دخول المساعدات قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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