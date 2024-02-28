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عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تعمل على حصر أعداد الأجانب الذين يقيمون في مصر بدون تصاريح قانونية، وأنه سيتم الإفصاح عن هذه الأرقام بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم.

وأضاف الحمصاني، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة “سي بي سي”، أن رئيس الوزراء كلف الجهات المسؤولة بإجراء دراسة شاملة لتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة في تقديم الخدمات للمقيمين غير الشرعيين، وأن هناك اجتماعات مستمرة لوضع تصور واضح لهذه القضية.

وذكر الحمصاني، أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 مارس 2024، وأنه بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيتم الإعلان عن أعدادهم بشكل رسمي.

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