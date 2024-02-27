متحدث "الوزراء" يعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء طوال رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع لوازم شهر رمضان المبارك من السلع الأساسية ستكون متوفرة بالأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، الذي يبث على قناة سي بي سي، أنه لن يكون هناك أي انقطاع في التيار الكهربائي أو تخفيف للأحمال في شهر رمضان المبارك، وهناك قرار رسمي من الحكومة بذلك الأمر.

وأضاف الحمصاني، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاقات على أي مشروعات استثمارية كبرى، بخلاف مشروع رأس الحكمة.