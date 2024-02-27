قصواء الخلالى: "احذروا صبر الدولة المصرية إذ نفد"

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي قوة واستعداد الدولة المصرية للدفاع عن أمنها القومي في ظل التحديات والمؤامرات التي تواجهها.

أشارت "الخلالي"، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة CBC، إلى أن الرئيس السيسي عقد اجتماعًا عسكريًا مهمًا بمشاركة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة الأفرع الرئيسية والقوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت: "هذا الاجتماع يرسل رسالة واضحة إلى العالم بأن مصر ليست دولة استعراضية، بل دولة عمل وإنجاز وأنها لا تتاجر بمأسي الناس، ولا تنتظر أي عوائد، بل تقوم بدورها الإنساني والتاريخي بمسئولية وشرف".

وأضافت مذيعة CBC: "مصر لديها ردود قوية ومدروسة على كل من يحاول المساس بأمنها القومي أو يدعي ذلك، وسلوكها سلوك إنساني محترم لا يزايد على مآسي البشر، لكنها ليست لقمة سائغة لأحد وعليهم أن يحذروا من صبرها الذي قد ينفد في أي لحظة".