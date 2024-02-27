الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ الاقتصاد: "رأس الحكمة" يعيد الثقة للسوق المصرية.. ويخفض سعر الدولار والذهب

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد عمر سالمان، أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية بكلية التجارة جامعة حلوان، أن مشروع رأس الحكمة الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين مصر والإمارات له تأثير إيجابي على السوق المصرية وينعكس على مؤشرات النقد الأجنبي والذهب والمستهلكين والمستثمرين.

وقال سالمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن مشروع رأس الحكمة يمثل صفقة تاريخية لمصر، حيث ستحصل على 24 مليار دولار خلال شهرين، بالإضافة إلى 11 مليار دولار ودائع من الدول الشقيقة.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل صدمة إيجابية للسوق المصرية الذي كان يعاني من تحديات كبيرة ويواجه ضغوطا على العملة المحلية والاحتياطي النقدي والميزان التجاري والميزان المالي، مشيرا إلى أن نتائج هذا المشروع بدأت تظهر في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتراجع سعر الذهب وتحسن الحالة النفسية للمواطن العادي والمستثمر.

وتمنى أن يكون مشروع رأس الحكمة ذو طابع سياحي في المقام الأول؛ ليضمن لمصر عائد دولاري مستمر ويسهم في تنشيط السياحة والاستثمار والتنمية في المنطقة.

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