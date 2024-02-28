الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

إيمان كريم: الرئيس السيسى صاحب الدفعة الإيجابية لذوى الهمم

إيمان كريم
إيمان كريم

أعربت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة عن سعادتها باهتمام الرئيس السيسي، بأبنائه من ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم "قادرون باختلاف" التي شهدت اليوم عددًا من التوصيات الهامة التي أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام العالم.

قالت المشرف العام على المجلس إن توجيه الرئيس بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق "قادرون باختلاف"، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص سيادته على تنمية قدرات أبنائه من ذوي الإعاقة، وأنه دائمًا ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سواء بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم ويحتاجونه سواء من دعم مادي أو معنوي أو لوجستي.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن الرئيس دائمًا ما يؤكد احترام حقوق الإنسان ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دومًا من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية أحلامهم وطموحاتهم وكذلك الحالة الأبوية التي تجمع بينه وبين أبنائه من ذوي الإعاقة على منصة ومسرح الاحتفال بهم.

وثمّنت "كريم" توجيه الرئيس السيسي أيضًا للحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوي الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما في ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذي يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمي من قدراتهم الوظيفية، مؤكدة أن المجلس أوصى أكثرة من مرة في رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف القيادية.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس بخبرته الفنية جاهز دومًا لتقديم يد العون والمساعدة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة ضرورة استمرار تفعيل الجهود السابقة التي قامت عليها الدولة والوزارات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في الأمور المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف

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