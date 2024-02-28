نهى عبدالعزيز: "الوثائقية" تدعم المواهب الشابة بقوة فى مهرجان الإسماعيلية

قالت الإعلامية نهى عبد العزيز، إن قناة الوثائقية أعلنت دعمها الكامل للمواهب الشابة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

مهرجان الإسماعيلية

وأكدت الإعلامية نهى عبدالعزيز، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا المهرجان سيكون بمشاركة ٦٢ دولة بداية من اليوم ٢٨ فبراير وحتى ٥ مارس المقبل.

وتابعت: "سيتم عرض الكثير من الأفلام والندوات اليومية الذي سيشارك بها قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

القطاع الوثائقي

واستطردت: "سيتم عرض ١٢١ فيلمًا تسجيليًا في هذا المهرجان من أكثر من ٦٢ دولة".

وذكرت: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستمنح جائزة باسم " الوثائقية" للفائز في هذا المهرجان فيما يتعلق بإنتاج الطلبة، كما ستتكفل الشركة بإنتاج فيلم وثائقي للفريق الفائز".