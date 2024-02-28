طعنة في القلب.. أول صور شاب قُتل على يد شخصين في البساتين

حصلت الدستور على صور المجني عليه ويدعى" نور محمد" عامل رخام، والذي قُتل على يد شخصين إثر طعنة في القلب، بسبب إندلاع مشاجرة بينهما في منطقة البساتين

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال الشاب "نور"،23 عامًا، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه، وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه، على الفورانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن المجني عامل رخام 23عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه