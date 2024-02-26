الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عامل رخام يترك صنعته ويتجه لتجارة السموم فتنتهي حياته بمأساة بالبساتين.. ما القصة؟

جثة
جثة

«بيبيع مخدرات قدام قهوتنا».. خرج عامل رخام عن المألوف وترك مهنته وعمله الحر وتوجه لطريق الشر والحرام وتجارة السموم فكانت نهايته الموت قتلا في منطقة البساتين .

تفاصيل الحادث

البداية كانت بتحذير شابين يعملان في مقهى عامل «رخام» من الوقوف أمام مخزن المقهى وبيعه المواد المخدرة حتى لا يشبههم والتسبب في الزج بهما للسجن ولكن الآخر تمادى في نشاطه الإجرامي ولم يعقل لكلامهما.

ويوم الواقعة تجدد الخلاف بينهما ووقعت مشاجرة عنيفة بين الثلاثة انتهت بمحاولة عامل الرخام استخراج سلاح أبيض وطعن أحدهم فأخذوا منه السلاح ووجهوا له طعنات نافذة في الجسم تسببت في سقوطه على الأرض ينزف دمائه.

مناظرة جثة المجني عليه 

وجاء في مناظرة النيابة لجثة الضحية أنه لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر مصاب بثلاث طعنات نافذة في الجسم تسببت في تهتك في الأجهزة الحيوية بالجسم، وتسببت في نزيف دموي غزير أسفر عن هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

وعلى آثر ذلك قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة البساتين

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من أحد المستشفيات باستقبال الشاب «نور»، 23 عامًا، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه، وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين أن المجني يدعي «نور.م»، «عامل رخام» 23 عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تجارة السموم منطقة البساتين مشاجرة مناظرة جثة المجني عليه ملابسات الوفاة بلاغ قسم شرطة البساتين

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