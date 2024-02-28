الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب

محارب
محارب

يكثف الفنان  حسن الرداد رفقة أبطال وصنّاع مسلسل محارب ساعات التصوير للانتهاء من تصوير مسلسلهم لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات  قناة CBC العامة، وقناة CBC DRAMA وهي تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية WATCH IT.

تفاصيل شخصية حسن الرداد في محارب

ومن المقرر أن يجسد الفنان حسن الرداد شخصية سائق ميكروباص، ويتعرض لموقف صعب في بداية الحلقات الأولى وهو وفاة والدته نتيجة تعرضها لحادث مأسأوي، على يد أحد أبناء رجال الأعمال ضمن أحداث العمل الفني، وهو ما يدخله في عدد من المشكلات لتتصاعد الأحداث.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن صنّاع وأبطال مسلسل محارب انتهوا من تصوير حوالي 50% من مشاهد العمل الفني لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي سيظهر أبطاله بشخصية جديدة ومختلفة في إطار شعبي أكشن.

مسلسل محارب 

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "محارب"، الذي يلعب بطولته الفنان حسن الرداد عن الإعلان الدعائي الرسمي للعمل وسيطر الأكشن والإثارة وتفاصيل شيقة جذبت انتباه الجمهور، والذي ظهر فيه حسن الرداد وهو يحاول إثبات براءته من تهمة قتل، والذي لفقت له ظلمًا فيما يحاول الفنان أحمد زاهر والفنانة نرمين الفقي الإيقاع به لأسباب خاصة تكشفها الأحداث خلال عرض المسلسل بالموسم الرمضاني.

مسسلسلات رمضان 2024.. هذه القنوات تعرض محارب لـ حسن الرداد

دراما رمضان 2024.. معسكر مغلق لأبطال "محارب" للانتهاء من تصويره (خاص)

مسلسلات رمضان 2024.. كيف روج أبطال مسلسل محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يتألق في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل "محارب" (فيديو)

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل محارب عبر قنوات CBC حصريا

أبطال مسلسل محارب

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل محارب سيكون من بطولة الفنان حسن الرداد، ويشاركه البطولة كلٍ من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية حسن الرداد في محارب محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة حسن الرداد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ احداث مسلسل محارب

مواد متعلقة

مسسلسلات رمضان 2024.. هذه القنوات تعرض محارب لـ حسن الرداد

دراما رمضان 2024.. معسكر مغلق لأبطال "محارب" للانتهاء من تصويره (خاص)

مسلسلات رمضان 2024.. كيف روج أبطال مسلسل محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يتألق في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل "محارب" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

قبل حلول رمضان.. سر زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية (صور)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه انخفاضًا فى أسعار الغلال

طعنة في القلب.. أول صور شاب قُتل على يد شخصين في البساتين

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية