مسلسلات رمضان 2024.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب

يكثف الفنان حسن الرداد رفقة أبطال وصنّاع مسلسل محارب ساعات التصوير للانتهاء من تصوير مسلسلهم لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات قناة CBC العامة، وقناة CBC DRAMA وهي تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية WATCH IT.

تفاصيل شخصية حسن الرداد في محارب

ومن المقرر أن يجسد الفنان حسن الرداد شخصية سائق ميكروباص، ويتعرض لموقف صعب في بداية الحلقات الأولى وهو وفاة والدته نتيجة تعرضها لحادث مأسأوي، على يد أحد أبناء رجال الأعمال ضمن أحداث العمل الفني، وهو ما يدخله في عدد من المشكلات لتتصاعد الأحداث.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن صنّاع وأبطال مسلسل محارب انتهوا من تصوير حوالي 50% من مشاهد العمل الفني لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي سيظهر أبطاله بشخصية جديدة ومختلفة في إطار شعبي أكشن.

مسلسل محارب

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "محارب"، الذي يلعب بطولته الفنان حسن الرداد عن الإعلان الدعائي الرسمي للعمل وسيطر الأكشن والإثارة وتفاصيل شيقة جذبت انتباه الجمهور، والذي ظهر فيه حسن الرداد وهو يحاول إثبات براءته من تهمة قتل، والذي لفقت له ظلمًا فيما يحاول الفنان أحمد زاهر والفنانة نرمين الفقي الإيقاع به لأسباب خاصة تكشفها الأحداث خلال عرض المسلسل بالموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل محارب

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل محارب سيكون من بطولة الفنان حسن الرداد، ويشاركه البطولة كلٍ من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.