عدم جواز دعوى تخصيص يوم لـ"عيد الأب"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، بعدم جواز الدعوى المطالبة بتخصيص يوم لـ"عيد الأب"، للجوء إلى لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم" في القضية التي حملت رقم 48764 لسنة 75 ق مختصمة رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وأقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقال في دعواه، إن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف: "أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، كما ورد في الإنجيل المقدس أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض".