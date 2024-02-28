عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، بقيمة 50 جنيهًا للفرد، نافية ما تردد حول زيادة قيمة الدعم بقيمة 100 جنيه.

وكشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة الدعم على بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه للبطاقة الواحدة.

وأوضح كمال، أن زيادة الدعم بقيمة 100 على بطاقة التموين سيتم تحديده وفقا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين.

وأشار معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الموازنة المخصصة للدعم التمويني تبلغ 127 مليار جنيها في السنة، منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، أو سلع المقررات.

وشدد كمال على أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم، وأن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، لكن الأمر من اختصاص رئاسة الوزراء.

كمال اكد لـ الدستور، بأن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة، منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، ولا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم، وأشار«كمال» إلى أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، لكن الأمر من اختصاص رئاسة الوزراء المصرية.

علي جانب اخر يتم استمرار العمل بقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفية الموسمية للاوكازيون الشتوى 2024 حتى21 مارس المقبل " موعد عيد الام " كما الزم القرار المحال التى سوف تدخل الأوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمه من مدرية التموين بنطاق كل محل إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الاوكازيون.

وكانت وزارة التموين قد أصدرت نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2024 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588 ".





على جانب آخر تستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في شن الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2024 والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار لحقوق المستهلك، كما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر للمخالفين كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك" 19588" شكاوى المواطنين.

