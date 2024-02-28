كيف تساعدين طفلك المصاب بالإمساك.. زيادة الألياف الغذائية

الإمساك يعني عمومًا إخراج البراز أقل من ثلاثة مرات في الأسبوع أو مواجهة صعوبة في إخراج البراز، وفقًا لمايو كلينك، يعد الإمساك عند الأطفال مصدر قلق شائع ويمكن أن توفر العلاجات المنزلية في كثير من الأحيان الراحة دون الحاجة إلى دواء، ومن المهم عدم ترك الإمساك يستمر لأن الطفل يمكن أن يشعر بعدم الارتياح والانزعاج.

وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة للإمساك عند الأطفال:

زيادة الألياف الغذائية

تعتبر زيادة الألياف الغذائية من أكثر الطرق فعالية لتخفيف الإمساك عند الأطفال، قم بدمج الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات في نظامهم الغذائي، تضيف الألياف كمية كبيرة إلى البراز، مما يحسن حركة الأمعاء. قد تساعد الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف مثل شرائح التفاح أو الكمثرى أو أعواد الجزر، يمكنك أيضًا تحضير العصائر الغنية بالألياف للمساعدة في تخفيف الإمساك عند الأطفال، امزجي الفواكه مثل الموز والفراولة مع الزبادي وملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة أو بذور الشيا، سوف يستمتع طفلك بهذا المشروب وسيعمل أيضًا على تحسين حركة الأمعاء.

تأكد من أنها رطبة

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإمساك، فتأكدي من أن طفلك يشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. يساعد الترطيب على تليين البراز، مما يسهل خروجه، قدمي له الماء، وعصائر الفاكهة المخففة (الطازجة)، وماء الليمون، وماء جوز الهند وما إلى ذلك، لزيادة مستوى الترطيب لديه.

الزبادي مع البروبيوتيك يمكن أن يساعد

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تنظيم الجهاز الهضمي والحفاظ على نباتات أمعاء صحية، يمكن أن يكون الزبادي مع البروبيوتيك طريقة لذيذة لإدخال هذه الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في النظام الغذائي لطفلك، ابحث عن الزبادي المُصنف خصيصًا على أنه يحتوي على البروبيوتيك. إذا كان طفلك مترددًا في تناول الزبادي العادي، فمن يمكنه أن يجعله يتناوله من خلال الرايتا النباتية أو الزبادي بنكهة الفاكهة.

إنشاء روتين منتظم لاستخدام المرحاض

قم بإنشاء روتين منتظم لاستخدام المرحاض لطفلك، شجعهم على استخدام المرحاض في نفس الأوقات كل يوم، خاصة بعد الوجبات عندما تكون ردود الفعل الطبيعية للجسم في أكثر حالاتها نشاطًا.

اجعل طفلك يجلس على المرحاض مرتين على الأقل يوميًا لمدة 10 دقائق. تأكد من أنهم لا يحملون هواتف أو أي عوامل تشتيت أخرى إلى مقعد المرحاض، يمكن أن يساعد هذا الروتين في ترسيخ عادات الأمعاء الصحية ومنع الإمساك.

تعليمات الطبخ عند إصابة الأطفال بالإمساك

إذا كان طفلك يعاني من الإمساك، أعطيه طعامًا مسلوقًا بدلًا من الطعام النيئ لأن الطعام النيئ قد يكون أثقل بالنسبة له في عملية الهضم، قلل كمية السكر في طعامهم واقطع أي وجبات خفيفة غير مرغوب فيها أو جافة ومعلبة من نظامهم الغذائي، على الأقل طالما أنهم يعانون من الإمساك، امنحهم وجبات طازجة دافئة وشبه صلبة لتعزيز عملية الهضم وحركة الأمعاء.

متى ترى الطبيب

في حين أن هذه العلاجات المنزلية يمكن أن تكون فعالة، فمن الضروري مراقبة حالة طفلك، إذا استمر الإمساك أو كان مصحوبًا بأعراض حادة مثل آلام البطن أو وجود دم في البراز أو فقدان الوزن، فيجب استشارة طبيب الأطفال، يمكنهم تقديم التوجيه واستبعاد أي حالات طبية كامنة والتوصية بالعلاجات أو التدخلات المناسبة.