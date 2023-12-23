السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية

الإمساك
الإمساك

نتناول من خلال التقرير أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية حيث يعد مرض الإمساك من الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من الناس نتيجة النظام الغذائي الغير صحي أو الجفاف أو مرض السكري أو الحمل أو السفر أو متلازمة القولون العصبي أو التوتر أو الحالات الطبية الأخرى.

ويعرف عن مرض الإمساك يأنه أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ولكنه أكثر شيوعًا لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا. 

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تعرف على أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية

ووفقًا لموقع "webmd"، نرصد لكم في هذا التقرير أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية والمعلومات التي لا تعرفها عن مخاطر الإصابه بمرض الإمساك وحفاظًا على صحتك وصحتة أسرتك نعرض لكم  طرق العلاج المنزلية، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أسباب الإصابة بالإمساك

1 - اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات.
2 - عدم شرب الماء بشكل كافي والإصابة بالجفاف.
3 - قلة النشاط البدني، مثل قضاء فترات طويلة في الجلوس أو الاستلقاء.
4 - تغيير الروتين اليومي، مثل السفر أو اختلاف أوقات العمل، أو اضطراب أوقات النوم، ويعد اختلاف الروتين الاعتيادي للفرد من أسباب الإمساك المفاجئ.
5 - تجاهل أو تأخير تلبية الرغبة في استخدام الحمام.

اسباب الاصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقايه

الأعراض المرتبطة بمرض الإمساك

تعتبر بعض العلامات والأعراض المرتبطة بالإمساك سببًا يتطلب الرعاية على الفور يمكن أن تشمل هذه الأعراض: 

1 - وجود دم في البراز أو عليه
2 - حمى
3 - عدم إخراج أي براز أو غازات
4 - ألم شديد في البطن
5 - آلام شديدة في أسفل الظهر
6 - فقدان الوزن غير المبرر
7 - القيء.

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العلاج والوقايه لتجنب الاصابه بمرض الإمساك

1 - تناول الماء بالقدر الكافي الذي يحتاجة جسمك للحماية من الجفاف.

2 - ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي ومنظم.

3 - اتبع نظام غذائي مفيد للجسم ويشمل تناول الخضار والفاكهة.

4 - إستشارة طبيبك الخاص في تناول الأدوية المناسبة مع حالتك المرضية.

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