الأربعاء 28 فبراير 2024
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عالم

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واقتحامات في بيت لحم وجنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء، سبعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات قليلة من اقتحامها مدينة جنين ومخيمها  وشروعها في تدمير البنية التحتية للمدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،  أن قوات الاحتلال اعتقلت في محافظة بيت لحم، كلا من أحمد جمال شنايطه (44 عاما) من بلدة العُبيدية، ومحمد عبد الوحش (35 عاما) من بلدة زعترة، وصامد محمد الحوراني (26 عاما) من مدينة بيت ساحور، شرقا، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبا، وداهمت منازل وفتشتها واعتقلت، محمود على ثوابته (35 عاما)، ومعاذ سليمان طقاطقة (26 عاما)، وهشام هاشم ثوابته (54 عاما)، وأشرف مشرف ديرية (٣٥عاما)، بينما داهمت بيت عزاء الشهيد أحمد الوحش في بلدة زعترة ودمرت محتوياته.

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مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

اقتحام جنين ومخيمها وتدمير بنيتها التحتية وإصابة مواطن

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة ومخيم جنين وحاصرت قوة إضافية أطراف المخيم وسط إطلاق نار واشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وذكرت "وفا"، أن جرافات الاحتلال أعادت تدمير وتجريف شوارع وبنية تحتية عند أطراف مخيم جنين كان قد أُعيد تأهيلها قبل أيام.

وأشارت إلى تدمير قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددا من المركبات، وأسوار المنازل، مبينة إصابة مواطن بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيرة في الحي الشرقي، بالقرب من ديوان الـ السعدي، وجرى نقله إلى احد المشافي في جنين.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت متطوعا في الإسعاف، واعتقلت الشاب محمد الكنار من مخيم جنين قبل الانسحاب من المدينة ومخيمها.

ونوهت إلى أنه تم الاقتحام والتدمير في ظل تحليق طائرات استطلاع وانتشار فرق قناصة في مواقع متفرقة.

الضفة الغربية المحتلة بيت لحم مدينة جنين تدمير البنية التحتية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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