الهلال الأحمر: إصابة 22 فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 22 فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ضحايا القطاع

وكان قد أعلن الهلال الأحمر من قبل، عن أنه أجلى 21 جريحًا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.

إجلاء المصابين

وأضاف في بيان صحفي صدر عنه، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه من الخدمة.